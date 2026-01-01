Вълнуващи новини за почитателите на норвежкия автор на бестселъри Ю Несбьо и на австралийския майстор на словото и на сценичното музикално присъствие Ник Кейв. Великолепното творчество на двамата ще се компилира в сериала „Детектив Хуле“, който Netflix ще базира по романите на Несбьо.

Ник Кейв и неговият ексцентричен сънародник и колега Уорън Елис ще създадат оригиналния саундтрак криминалния сериал, съобщи изданието Deadline.

Елис и Кевй вече са работили заедно по музиката към филми като няколко филма – „Предложението“ (2009), „Убийството на Джеси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд“ (2007) и „Дивата река“ (2017), а характерната им ноар атмосфера ще намери място и в сериала.

Продукцията за „Детектив Хуле“ ще стъпи върху световноизвестните криминални бестселъри на Несбьо. В главната роля на антигероя детектив Хари Хуле влиза Тобиас Сантелман. Героят му се изправя срещу дългогодишния си противник – корумпирания детектив Том Уолер (Джоел Кинаман), докато едновременно се опитва да залови сериен убиец и да изправи Уолер пред правосъдието, преди да е станало твърде късно.

Норвежкият актьор Тобиас Сантелман ще влезе в ролята на детектив Хари Хуле / Getty Images

В сериала участват още Пиа Челта, Андерс Басмо, Елън Хелиндер, Симон Й. Бергер, Ингрид Болсьо Бердал и Кели Гейл. Режисьори са Ана Закрисон и Йостейн Карлсен. Ю Несбьо е сценарист и създател на проекта, а продуцент за Working Title и компанията майка Universal International Studios е Тор Арне Йовребьо. Сред изпълнителните продуценти са Тим Биван, Ерик Фелнър, Кейти Розел, Рене Езра, Йостейн Карлсен, Ю Несбьо и Никлас Саломонсон.

„Обичахме да работим по тази адаптация. Мрачният, морално сложен свят на Хари Хуле е пресъздаден в цялата си сурова тъмнина и беше чест да работим с легендарния Ю Несбьо“, казва Ник Кейв.

От своя страна норвежкият писател Ю Несбьо казва за музикантите: „Ник Кейв и Уорън Елис са майстори в изграждането на настроение и напрежение, а музиката им е идеалният спътник на мрачния и загадъчен път на Хари Хуле из сенките на Осло. Тяхната музика винаги е била част от процеса ми на писане. Да ги имаме сега като автори на музиката към света на Хари Хуле е едновременно сюрреалистично и напълно естествено.“

Австралийският певец и автор на песни Ник Кейв е фронтмен на Nick Cave & The Bad Seeds. Уникалният му глас и стил стоят зад емблематични песни като Into My Arms, The Mercy Seat и Red Right Hand, много от които звучат във филми и телевизионни продукции. Заедно с Уорън Елис той е създал музиката към редица филмови проекти.

Норвежкият автор на бестселъри Ю Несбьо / Getty Images

65-годишният Ю Несбьо пък е световно признат автор на няколко поредици, сред които „Случаите на инспектор Хари Хуле“, „Доктор Проктор“, „Кръв на снега“, както и редица самостоятелни романи.