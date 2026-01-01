D2 пуска първата си плоча със заглавие D2 Live. Тя събира най-емблематичните и хитови песни на групата за всичките им 25 години на сцена, информират от екипа.

От там припомнят, че в рамките на 25 години D2 създаде музика, която се превърна в саундтрак на хиляди моменти – концерти, пътувания, приятелства, бунтове, любов: „Сега за първи път тази музикална вселена е събрана в две плочи, които проследяват еволюцията на групата – от ранните им експерименти, до зрелия, мощен и разпознаваем звук, който продължава да определя българската музикална сцена и днес“.

D2 Live е специално издание, събрало четвърт век история, звук и енергия. „Юбилейното издание впечатлява не само със селекцията, но и с високото качество на целия продукт – прецизно мастериран звук, висококачествен печат и стилен арт дизайн, вдъхновен от ключови моменти в кариерата на групата. Това е винил за слушане, за събиране, за подаряване, за пазене. Това е винил за всички, които носят духа на стойностната музика в сърцето си“, коментират от екипа на групата.

По повод 25-ата си годишнина D2 направи юбилеен концерт в зала 1 на НДК и именно неговия пулс и експлозия може да се усетят в този музикален продукт. „Ледено момиче“, „100 години“, „Две следи“, „Не мога да спра да те обичам“ са само част от заглавията, звучали на сцената.