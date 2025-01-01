Близо 180 обекта вече са част от франчайз програмата „Моят Магазин“, а до края на ноември се очаква техният брой да достигне 200, което утвърждава позицията ѝ като една от най-бързо развиващите се мрежи в традиционната търговия у нас. През последните шест месеца 75 нови обекта отвориха врати в различни региони на страната. Най-силен ръст се отбелязва в Русе, Бургас и Благоевград, където местните предприемачи от различни поколения активно залагат на този модел за развитие.

„Моят Магазин“ не е просто устойчив бизнес модел, а общност от независими предприемачи, които управляват своите обекти по собствен стил и познават клиентите си. Сред най-голямата група партньори в програмата се открояват хората на възраст между 30 и 40 години, които модернизират бизнеса си и печелят доверието на местните общности. Франчайзът привлича също млади предприемачи на възраст между 20 и 25 години, както и опитни търговци с десетилетия практика. Оборотите на магазините в програмата растат със средно 20% спрямо периода преди да се присъединят към „Моят Магазин“, което ясно показва устойчивия им растеж и силата на модела.

Силна добавена стойност на програмата носи и интеграцията на EPOS системата с МЕТРО България. Това е софтуер за управление на продажбите и складовата наличност, който вече използват близо една трета от партньорите на франчайза. Най-голямото удобство за търговците е автоматичното заприхождаване на фактури от МЕТРО България, което спестява време, елиминира грешки и осигурява пълна точност в отчетността. EPOS позволява на магазините да обработват транзакции за секунди, да следят наличностите в реално време, да управляват различни методи на плащане и да събират данни за клиентите. Целият процес е бърз, лесен и се осъществява в партньорство с водещи софтуерни компании.

Успехът на франчайза личи най-добре в личните истории на хората, които стоят за него. Именно затова „Моят Магазин“ продължава поредицата си от вдъхновяващи примери за предприемачи от цялата страна - собственици, които доказват, че с правилен партньор, постоянство и труд, всяка идея може да се превърне в устойчив бизнес. Такъв е случаят на Пламен Стоянов от Добрич, който започва през 2009 г. с малък квартален магазин от едва 10 кв. м, а днес управлява шест модерни обекта, четири от които вече част от програмата. „Франчайзът ми помогна да вдигна нивото на бизнеса – вече имам рекламна подкрепа, брошури и професионално ноу-хау, които досега не съм разполагал“, споделя той. Цялата вдъхновяваща история на Пламен може да видите във видеото, публикувано в канала в You Tube, а повече за възможностите на програмата ще откриете на официалната страница https://b2b.moiatmagazin.bg/.

За „Моят Магазин“

„Моят Магазин“ е софт франчайз мрежа от независими собственици на магазини за хранителни и смесени стоки, подкрепена от МЕТРО България. Програмата обединява предприемачи от цялата страна, които споделят една мисия, а именно да развиват успешен и устойчив локален бизнес като запазват своята независимост и индивидуалност. Франчайз програмата стартира през 2013 г. и се превръща в доказан модел за партньорство между МЕТРО и малкия бизнес. Днес повече от 160 магазина в над 100 населени места в България вече са част от франчайз веригата, а в международен план брандът обединява над 7000 обекта в 9 държави.

За МЕТРО България

МЕТРО България – най-голямата компания за търговия на едро, оперираща на българския пазар вече 26 години – стъпва у нас на 18 март 1999 г., когато първите два магазина отварят врати едновременно в София и Пловдив.

Компанията обслужва клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми. Тя управлява 11 магазина, както и 1 база за услуга доставки, с близо 2000 служители. За нуждите на B2B клиентите, МЕТРО развива дейността си в многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти. Хиляди професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си – като създава споделена стойност за общностите чрез своята ESG стратегия.