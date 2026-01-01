Психичното здраве е неразделна част от общественото здраве и има пряко значение за качеството на живот, социалното включване, трудоспособността и икономическото развитие. В световен мащаб повече от 1 милиард души живеят с психично разстройство, а депресивните и тревожните разстройства са сред най-разпространените състояния. Това пишат от здравното министерство в повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва на 10 октомври.

В България приблизително 16,4% от населението живее с психично разстройство, което съответства на около един на всеки шест души. Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас. Затова всяка година на 10 октомври страната ни се присъединява към отбелязването на Световния ден на психичното здраве.

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През 2026 г. кампанията на Световната здравна организация (СЗО) се провежда под мотото: „Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна“. Тя поставя в центъра хората с личен опит в областта на психичното здраве, като подчертава значението на познанията им като важна форма на експертиза. Инициативата отправя послание с призив за пълноценното им включване във формирането на политики, планирането и предоставянето на услуги.

Сред основните акценти на тазгодишната кампания са деинституционализацията и по-активното участие на засегнатите хора в процесите на вземане на решения, които касаят живота им.

Деинституционализация и грижа в общността

В рамките на кампанията СЗО поставя специален фокус върху преминаването от дългосрочна институционална психиатрична грижа към ефективни услуги, ориентирани към човека. Организацията стартира и ново практическо ръководство, насочено към този преход, като деинституционализацията не означава просто закриване на институции. Тя изисква изграждане на достъпни, качествени услуги и подкрепа в общността, които позволяват на хората да живеят с достойнство, избор и връзка със своите семейства и близки.

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Към момента само 9% от държавите по света са завършили напълно процеса. Около половината (53%) все още са в начален етап. Същевременно 49% от регистрираните приеми в психиатрични болници са принудителни, а 23% от болничните престои продължават повече от година.

Деинституционализацията не означава просто закриване на институции. Тя изисква изграждане на достъпни и качествени услуги и подкрепа в общността, които дават възможност на хората да живеят с достойнство, избор и връзка със своите семейства и общности.

Личният опит като знание и експертиза

Кампанията акцентира и върху признаването на знанията, придобити чрез личен опит. Именно преживеният личен опит е вид знание, което не може да бъде придобито само чрез академично или професионално обучение. Поради тази причина СЗО призовава хората с личен опит да участват като равноправни партньори още от началото на процесите по разработване на политики и услуги, както и при тяхното прилагане и оценяване.

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Данните от проучването на СЗО „Атлас за психичното здраве 2024“, показват, че тази практика все още не е стандартна. 37% от отговорилите държави включват хора с личен опит в обучението на здравни работници от първичната помощ. 45% съобщават за сътрудничество с тях и с групи за застъпничество, представляващи семейства или лица, полагащи грижи, при планирането, предоставянето или наблюдението на услуги за насърчаване на психичното здраве, превенция, лечение и рехабилитация. 59% посочват, че законодателството в областта на психичното здраве е разработено след консултации с хора с личен опит. Сред държавите, които разполагат с политика или план за психичното здраве, 80% съобщават, че при разработването им са проведени такива консултации.

Министерството на здравеопазването ще продължи да работи за превенция и ранна подкрепа, подобряване на достъпа до качествени здравни услуги, защита на човешките права и укрепване на междусекторното сътрудничество. В центъра на тези усилия остава човекът – неговото здраве, достойнство, права и възможност да бъде активна част от решенията, които засягат живота му.