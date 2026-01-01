Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България.

"Още при избухване на кризата в Близкия изток правителството предприе мерки за хората с ниски доходи и тези, които използват нефтопродукти. Оттогава кризата се развива и сме на мнение, че тази криза ще отнеме време да се върне към нормалното, както за индустрията, така и за хората", заяви премиерът и допълни, че през последната седмица правителството е имало една основна цел да разработи пакет с мерки.

По думите му така ще се даде предвидимост за хората и индустрията, че за различни нива за развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите, и второ – да можем да идентифицираме секторите и нуждите, които когато бъдат подпомогнати ще могат да прекъснат веригата на покачване на цените, за да се запази покупателната способност", заяви той.

Следвани са два принципа. Проведени са много срещи с представители на различни сектори от икономиката, за да се идентифицират нуждите, за да не се дават "хеликоптерни пари".

Гюров обяви, че мерките са насочени към:

горива

транспорт

земеделие

електроенергия

достъп до ликвидност на малките и средни предприятия

Целият подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет.

На този етап няма недостиг на определени продукти. Подкрепата е изцяло насочена натам, където има необходимост. "Всяко непазарно поведение ще бъде следено отблизо", заяви министър-председателят.

Вече е в сила мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата. Над 12 800 заявления за компенсация са подадени към 12:00 ч. днес, съобщи по-рано през деня служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. От Министерството на труда и социалната политика посочиха, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени на час.

През последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.

Конкретните мерки по сектори

Държавата предвижда помощ за транспортните фирми и производителите

Секторът на транспорта беше засегнат много бързо, затова ударни мерки ще има и там, това заяви икономическият минисър Ирина Щонова. Затова една от мерките е забавяне на увеличението на тол таксите от април към юни.

„Едно от желанията от самия сектор беше да се повиши държавната помощ, която в момента е 25 млн. на година до 50 млн., затова изпращаме заявка до Европейската комисия по тази тема. Друго изискване на сектора беше във връзка с ликвидността и особено за лизинговите вноски. Затова ще се подготви механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми. Също така те ще предложат застраховки на кредити и за оборотни средства за малки и средни предприятия за този сектор и при храните при облекчени условия. Допълнителна субсидия ще бъде отпусната и за градския транспорт в отдалечени райони. Хората не трябва да усетят, че има война в Близкия изток и да продължат живота си, както досега“, обясни Щонова за мерките в транспорта.

В „Земеделие“ се планира да се изтеглят всички плащания от сектора напред във времето, за да може да се посрещне пролетта и сеитбата.

„Да можем да сме сигурни, че ще ядем хубава, българска храна след няколко месеца“, каза още министър Ирина Щонова.

Ще бъдат подпомогнати производителите чрез намаляване на акциза за горивата. Има и дълъг списък от други мерки, които допълнително ще бъдат комуникирани по ресорни министерства.

До 50% компенсации за енергоемките индустрии

Относно тока за хората и бизнеса – властта разясни мерките и там. За битовите клиенти цените за електроенергията са фиксирани от държавния регулатор, това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и допълни, че за бизнеса ще се направи, така че те да могат да предлагат стоките и услугите си на цени, които да не подклаждат инфлацията.

„В момента има действаща схема за подпомагане и компенсиране на разходите за електрическа енергия на нива, които са определени като приблизително 122 евро, но ние предприемаме стъпки, за да я направим много по-оперативна за съществуващата ситуация. В момента подпомагане има, ако цената осреднено за 6-месечен период надхвърли границата. Това, което ще направим, е да направим изчислението месец за месец, така че ако има рязко повишение, а това е една от основните характеристики на сегашната динамична ситуация – има остри шокове и после успокояване, така че вече вече всеки месец, ако цената на свободния пазар надхвърли 122 евро, всички компании ще имат достъп до това финансиране“, обяви Трайков.

По думите му България е първата страна в ЕС, която до 2-3 седмици ще започне прилагането на схема за подпомагане на енергийно интензивните индустрии.

„Това означава, че енергийно интензивните компании от тези индустрии ще могат да получават подпомагане в размер на до 50% от използваната от тях електроенергия при цени над 63 евро на мегават/час. Тя ще действа ретро активно от 1 юли 2025 година, което означава, че всички тези компании ще разполагат със значителен комфорт, за да продължат да предлагат стоките и услугите си на цени“, обясни Трайков.

Министърът каза още, че анализите показват, че цените на електроенергията през последната година, включително и сега, не са в такива граници, които дават основание за някаква сериозна загриженост. Това, което правим е в голяма степен превантивно. Министърът обърна внимание, че за разлика от течните горива, при които разчитаме изцяло на внос, електроенергията се произвежда в България. Анализите показват, че в течение на 2026 г. са сравнително малки шансове да се наложи да бъдат направени големи разходи по финансирането на тази схема, отбеляза Трайков. Той каза, че при енергийно интензивните индустрии нещата са по-ясни - от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. са предвидени 125 млн.евро, които са налични и бюджетирани във Фонда за сигурност на енергийната система.

До 100 млн. евро за мерки срещу кризата

Служебният министър на финансите Георги Клисурски обяви, че всички мерки са остойностени. "Някои от тях са за сметка на държавния бюджет. Други от тях са неутрални, тоест, например, от производителите на електроенергия би било трансфер към потребителите. Дотук всички мерки, които са изброени, са в рамките на бюджета. Не повече от около 100 млн. евро към този момент", заяви Георги Клисурски.

По думите му е важно всички мерки да са таргетирани само за нуждаещите се. "Целта е да защитим най-уязвимите граждани и да пресечем инфлацията в зародиш", каза той.

„Целта е да подпомогнем транспорта, за да не поскъпне пътуването, ще субсидираме извънградския транспорт, в отдалечени и труднодостъпни райони. Целта е да не стане по-скъпо на хората да отидат на работа, вместо да си седят вкъщи. Съответно тези допълнителни тежести да не се отразят на крайните цени на стоките. Подпомагането на електроенергията ще засегне хоризонтално всички бизнеси – от производители на хляб, през фризьорски салони, през болници, училища... така че това е един много широк пакет“, обобщи министър-председателят.