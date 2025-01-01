Сред проблемите с водоснабдяването е остарялата и амортизирана ВиК мрежа, което е видно от години, като загубите на питейна вода в някои населени места достигат над 60 процента. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на конференцията "Вода и сигурност - национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа", организирана от независимия евродепутат Танер Кабилов в София.

Като отбеляза, че има и примери за над 80 процента загуби на питейна вода, Иванов обобщи, че това е недопустимо в 21 век. За съжаление проблемът е трупан с години и на това управление се падна отговорната задача да търси и да намира краткосрочни решения, които да имат дългосрочен ефект, каза министърът.

Експерт: 4.5% от населението у нас е на воден режим, проблемът няма да се реши лесно

В тази връзка той припомни, че с решение на Народното събрание беше създаден Национален борд по водите като координиращ механизъм за реакции и обсъждане на мерките, които се предприемат от различните институции. Иванов каза, че от страна на МРРБ, „Български ВиК холдинг“, ВиК операторите се предприеха много действия, насочени както към почистване, така и към идентифициране на нови водоизточници, зониране на ВиК мрежата в населените места с оглед по-добро управление и планиране на ремонтните дейности, отстраняване на аварии, подмяна и реконструкция на мрежата. Той добави, че бяха засилени проверките за нерегламентирано ползване на вода, което е един от основните идентифицирани проблеми в момента. Министърът посочи, че всички тези мерки трябва да бъдат непрекъснати и координирани, защото инцидентните действия и тези, които се правят кампанийно не дават необходимия резултат.

С тръби от миналия век: На прага на водна криза ли е България

Иван Иванов каза още, че от направените анализи е установено, че е необходим ресурс в размер на над 33 милиарда лева за подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктурата. Той добави, че за реализация на най-спешните проекти са представили доклад пред Националния борд по водите, който изисква финансиране в размер на над 4 милиарда лева. Това са най-спешните дейности, които трябва да се извършат за рехабилитация на ВиК мрежата, за да не изпадаме в следващите години в ситуации като Плевен, Ловеч, посочи Иванов, като каза, че има застрашени и други региони, за които са представили съответните мерки. Надявам се Бюджет 2026 да бъде приет, тъй като там вече индикативно са заложени част от тези важни инфраструктурни проекти, които трябва да обезпечат нормалното водоподаване в цели области, където реално има риск от нарушено водоснабдяване поради настъпилите климатични промени, посочи Иванов. Министърът отбеляза още, че е видно, че необходимият ресурс за това е много голям и следва да се използват всички възможности за финансиране - национални и европейски. Необходимо е също да се полагат целенасочени усилия в тази връзка както от собствениците на мрежата - държава и общини, така и от ВиК операторите, каза още министър Иванов.