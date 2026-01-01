На 10 януари на Дунав мост служители от ГПУ-Русе извършили полицейска проверка по метода „анализ на риска“ на излизащ от България автобус. Граничните полицаи се усъмнили в поведението на 39-годишен пътник от София, който бил във видимо нетрезво състояние.

В хода на проверката първоначално дал обяснение, че отива при приятел, а впоследствие заявил, че носи документи и пари в плик на непознат мъж в Букурещ. Заявил, че е нает чрез фейсбук група по обява за работа за куриер и се свързал с непознат, който му дал указания да вземе документи от адрес. Обещана му била сумата от 350 евро за свършената работа като предложението е за един курс на седмица.

Мъжът признал, че взел плик от възрастна жена в София. Участникът в измамата бил задържан, парите, обект на престъплението – иззети.

Задържаният разказал, че престъплението била извършено на територията на община Оборище в София, но не могъл да посочи адрес. Участникът в измамата бил предаден на полицаи от столичното Пето РУ, които започнали незабавно работа по случая. Оказало се, че на територията на столицата нямало подадени жалби за телефонна измама. В хода на разследването служителите на реда установили жертвата – 79-годишна столичанка, която първоначално не пожелала да съдейства. Оказало се, че тя била измамена по класическата схема – да участва в разкриването на схема за телефонна измама. След предварителна уговорка с мъжа, представил се за полковник от МВР, пред входа на жилищната кооперация възрастната жена предала 4800 лв. и 350 евро. Криминалистите установили, че жертвата предала парите точно на задържания.

39-годишнит мъж бил задържан с полицейска мярка за 24 часа, а по случая започнато разследване. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка за постоянен арест до 72 часа. Работата по случая продължава.

Граничните полицаи от същата смяна на 10 януари задържали още един телефонен измамник няколко часа по-рано. При извършена полицейска проверка на таксиметров автомобил, пътуващ за Гюргево, те се усъмнили в поведението на 43-годишния пътник. В якето на мъжа граничните полицаи установили найлонов плик с голяма сума пари - 23000 хиляди евро и 550 лева. 43-годишният признал, че е получил указание по телефона да вземе тези пари, които мъж от южен български град е оставил пред вход на жилищната сграда и да ги пренесе до Румъния. Участникът в телефонната измама и парите са задържани, работата по случая продължава.