Двама мъже са задържани за телефонна измама на възрастна жена пo искане на Районната прокуратура в Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Измамата е извършена на 25 ноември. От прокуратурата посочват още, че по делото е установено, че чрез поредица от телефонни обаждания била заблудена 82-годишна жена, че трябва да предостави наличните си парични средства, като съдействие за задържане на телефонни измамници в хода на полицейска операция срещу тях.

Пострадалата е получила и обаждания, чрез които са ѝ отправяли заплахи, принуждавайки я да предостави паричните си средства. По този начин извършителите засилвали представата у нея, че помага на полицейски служители да установят и задържат престъпниците.

Жената се поддала и предала свои 4700 лв., като ги хвърлила през терасата на жилището си. Споделила за случилото се на свои роднини и на следващия ден е подаден сигнал до органите на МВР.

Служители на Първо РУ в Плевен предприели издирвателни действия и установили като съпричастни към извършване на престъплението двама мъже - на 25 години и на 20 години. Те са привлечени като обвиняеми за извършена измама в съучастие, като с постановления на наблюдаващия прокурор са задържани за срок до 72 часа.

На 28 ноември от Районната прокуратура в Плевен е внесено искане в Районния съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях. Съдът е приел доводите на Районната прокуратура, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията от тяхна страна, както и че е налице реална опасност да извършат престъпление или да се укрият, поради което постановил спрямо тях мярката.

Определението на съда подлежи на жалба и протест.