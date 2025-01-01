78-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Шуменско, съобщиха от ОД на МВР.

Жената от село Черенча е подала сигнал за измамата на 24 ноември. Тя е получила обаждания по телефона от мъж, който се представил за полицейски служител и поискал съдействие за задържане телефонни измамници.

Възрастна жена носи 236 000 лв. в чорапогащник до Румъния – вярвала, че участва в секретна операция

„Полицаят“ допълнил, че са задържани двама измамници и за задържане на третия е необходимо да предаде парична сума. Жертвата е предала на непознат мъж 8000 лева .

Органите на реда призовават:

Не се доверявайте на непознати, които се свързват по телефона с вас. Не трябва да назовавате имена, не трябва да подавате информация да адрес, не споменавайте имена на деца, внуци или други ваши близки.

Ако получите обаждане от непознат и ви искат пари под какъвто и да е предлог веднага затворете телефона. Потърсете близките си по телефона, но само след като първо чуете сигнал „свободно“ в телефонната слушалка и се уверите със сигурност, че връзката е прекъсната.