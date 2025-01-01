78-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Шуменско, съобщиха от ОД на МВР.
Жената от село Черенча е подала сигнал за измамата на 24 ноември. Тя е получила обаждания по телефона от мъж, който се представил за полицейски служител и поискал съдействие за задържане телефонни измамници.
„Полицаят“ допълнил, че са задържани двама измамници и за задържане на третия е необходимо да предаде парична сума. Жертвата е предала на непознат мъж 8000 лева .
Органите на реда призовават:
Не се доверявайте на непознати, които се свързват по телефона с вас. Не трябва да назовавате имена, не трябва да подавате информация да адрес, не споменавайте имена на деца, внуци или други ваши близки.
Ако получите обаждане от непознат и ви искат пари под какъвто и да е предлог веднага затворете телефона. Потърсете близките си по телефона, но само след като първо чуете сигнал „свободно“ в телефонната слушалка и се уверите със сигурност, че връзката е прекъсната.
Ако не успеете да се свържете с тях веднага, не се притеснявайте. Потърсете съсед или приятел, направете опит да се обадите от неговия телефон на близък или роднина. При всички случаи на измама или опит за измама позвънете на телефон 112.