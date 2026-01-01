Военномедицинска академия (ВМА) въвежда онлайн записване на часове за кабинетите в поликлиниката на лечебното заведение, които работят с направление от общопрактикуващ лекар, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Чрез платформата пациентите ще могат по всяко време на денонощието да изберат удобни за тях дата и час, както и конкретен специалист, който приема по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Кои са най-често използваните електронни здравни услуги?

Онлайн записването осигурява по-бърз и лесен достъп до свободните часове, без необходимост от телефонно обаждане или посещение на място единствено с цел запазване на час. Системата предоставя актуална информация за графиците на специалистите и дава възможност всеки пациент сам да организира посещението си според своите ангажименти.

Онлайн записването е достъпно през официалния сайт на Академията. В платформата за резервации пише, че може да бъде записан час за преглед единствено по НЗОК с направление номер 3. С предимство се обслужват военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и Българската армия, военноинвалиди, военнопострадали, ветерани от войните, членовете на техните семейства и други лица, посочени в наредба.

За пациентите, които предпочитат досегашния начин на записване, възможността за запазване на час по телефон 02/92 26 114 остава активна всеки работен ден от 13:00 до 15:00 часа. Чрез същия телефон пациентите могат и да отменят вече записан час, когато поради възникнали обстоятелства няма да могат да го посетят.