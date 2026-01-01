По молба на близките полицията в Стара Загора издирва Стойка Стоева Караиванова, на 62 години, от с. Александрово. Жената е в неизвестност от 15.06.2026г.

МВР

Тя е на видима възраст 60-65 години, със слабо телосложение, сиво- бяла къса коса, ръст около 167 см. Облечена е с памучна блуза с дълги ръкави с бели и светло сини райета, сив на цвят дълъг панталон. Обута е с оранжеви чехли.

Не носи в себе си лични документи, мобилен телефон или други вещи.

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в Полицията.