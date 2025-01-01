82-годишен мъж простреля смъртоносно 76-годишната си съпруга и 21-годишния си внук, след което се самоуби в къща в пловдивското село Поповица. Разследването е започнало незабавно след получаване на сигнала.

От полицията и прокуратурата направиха брифинг пред медиите за повече подробности около жестоката семейна трагедия, завършила с три жертви.

Кървав ужас край Пловдив: Бивш военен застреля съпругата и внука си

Окръжната прокуратура наблюдава досъдебно производство, посочи заместник окръжният прокурор Ангел Ангелов.

"На 22 ноември, около 08:30 ч. е получен сигнал за възникнал инцидент в село Поповица. На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Къщата е на два етажа. При извършване на първоначален оглед е установено, че в стая на първия етаж, обособена като всекидневна, се намирали мъж и жена, съответно на 82 и на 76 години, които са починали. Мъжът е бил в седнало положение на диван с огнестрелна рана в областта на шията, а жената се е намирала в леглото си с огнестрелна рана в гърдите. Тя е била лежащо болна. На втория етаж е бил открит трупа на 21 годишен мъж, по който също са открити огнестрелни рани", обясни Ангелов.

Установено е, че тримата са роднини - баба, дядо и внук.

„От около месец и половина внукът е живял заедно с тях в къщата в село Поповица. До момента няма подадени сигнали в полицията за възникнали скандали или проявено насилие в семейството, но по делото са налице доказателства за влошени отношения между дядото и внука по повод зависимост на младия мъж и вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо. Събраните доказателства към момента сочат, че 82-годишният мъж, който е и бивш военен, прострелял с незаконна ловна пушка внука си и съпругата си, която е лежащо болна и за която той се е грижил, след което се е самоубил“, допълни заместник окръжният прокурор.

Към момента по делото липсват данни за друг извършител. Събраните доказателства сочат, че причината за извършване на престъплението са строго лични и се касае за семейна трагедия.

Сигнал е подаден от дъщерята на възрастните хора, посочи Станимир Калоферов от Областна дирекция на МВР-Пловдив.

"Преди да сложи край на живота си, възрастният мъж се обадил на своя зет, на съпруга на дъщеря си, и е казал, че всичко е приключило, след което няма връзка с него. Младият мъж не е син на това семейство", посочиха властите.

Иззети са няколко гилзи и въпросното незаконно притежавано оръжие, с което са извършени престъпленията. Възрастната жена е простреляна с един изстрел, а внукът - с 4 изстрела.

„След изчистване на няколко различни версии се установява основната водещата, а именно, че 82-годишния мъж е прострелял смъртоносно внука си и съпругата си, след което се е самоубил. Назначени са различни видове експертизи“, допълни Калоферов.