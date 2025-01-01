Разследват двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи пред NOVA кметът Веска Мирчева.

По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил. По информация на БНТ убитото момче е на 22 години, а извършителят е на 83 години.

От полицията и прокуратурата засега не дават подробности. Очаква се такива да бъдат съобщени малко по-късно днес.