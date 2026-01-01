Пет години подред България е на първо място по смъртност в целия Европейски съюз.

Данните показват, е през 2020 г. по-известна като годината с пандемията от Ковид, при средна смъртност в целия ЕС от 11.6 промила, в България смъртността е била 19 промила /‰/, или 15,433 смъртни случая на 1000 души, което е най-високата цифра в целия ЕС. През тази година най-ниска е била смъртността в Ирландия – 6.2 промила и Люксембург – 6.9.

През 2021 г. смъртността в България скача до 22.9 промила, докато общият брой на починалите в ЕС намалява до 11.6 промила.

През 2022 г. смъртността ва България намалява до 18.4 промила, но въпреки това остава най-високата сред всички страни-членки на Европейския съюз.

През 2023 и 2024 г. общият коефициент на смъртност в България е 15,7‰ . Само през 2024 г. са починали 100 736 души или това са 15,6‰. Въпреки че спрямо 2018 г., когато коефициентът е бил 16.2‰, смъртността бележи лек спад, тя остава най-високата в Европа, където средният общ коефициент на смъртност е 10.8‰ за 2023 г.

Детската смъртност също е с 1,5 пъти по-висока в сравнение със средните стойности за Европа.

На следващите места след България по смъртност в ЕС се нареждат Латвия, Унгария и Хърватия.

Традиционно страните с най-ниска смъртност от 2020 до 2025 г. са Ирландия и Люксембург.