Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде домакин в София на Международна министерска конференция по Коридор 8, съобщи Министерството на външните работи на България.

Програмата на форума включва три дискусионни панела, посветени на стратегическото значение на Коридор 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона, включително за военната мобилност и ефективната реакция при кризи.

В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на Коридор 8 – България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и представители на Румъния, Косово и Черна гора. Сред участниците ще бъдат европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Обединеното кралство и Украйна. В тематичните дискусии ще се включат също експерти в областта на транспорта, енергетиката, отбраната, инвестициите, иновациите и новите технологии.

БТА

Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел, а на българска територия остава да бъдат изградени 2,4 км линия от Гюешево до границата. Коридорът има значение още за сигурността и отбраната, а България, Албания, Италия и Република Северна Македония се договориха да развиват по това направление коридор за военна мобилност.