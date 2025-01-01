Задържаха 40-годишен мъж, пребил майка си по особено жесток начин в жилище в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Случаят е от 21 октомври вечерта.

По информация на прокуратурата, обвиняемият нападнал майка си. Стискал я силно и й извивал ръката, след това я съборил на пода и ѝ е нанесъл множество удари с юмруци по главата и гърба.

Пострадалата е с лека телесна повреда, включително оток на главата, охлузвания по гърба и кръвонасядания.

„Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода“, посочиха от прокуратурата.

Обвиняемият е с предишна съдебна история, но е реабилитиран. С постановление на наблюдаващ прокурор е бил задържан за 72 часа, а след това съдът е определил най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.