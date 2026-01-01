Тестваха системата BG-ALERT. Тестът се проведе днес, 1 октомври, и продължи половин час – от 11:00 до 11:30 ч.

Целта е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата.

За теста се използва специално предназначеният тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на мобилното устройство. За да получават тестови съобщения, потребителите трябва да са активирали канала.

Национален тест на BG-ALERT беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Предишният тест се проведе на 2 юни и също продължи половин час – от 11:00 до 11:30 ч.