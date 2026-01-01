В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни увеличения на облачността. На места ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В неделя над Източна България облачността ще е разкъсана - висока и средна, там ще духа умерен южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 28°-30°. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-23°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

През нощта срещу понеделник и в понеделник, през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Дневните температури и в Източна България ще се понижат.

След временно спиране на валежите, във вторник отново ще се активизират, има повишена вероятност на места да са значителни. До вечерта вятърът навсякъде ще се ориентира от североизток, в Източна и Централна Северна България ще е умерен и силен и с него ще нахлуе студен въздух.

В сряда ще бъде ветровито и сравнително студено. Валежите постепенно ще отслабват. Температурите ще са с малък дневен ход.

В четвъртък валежите ще намалеят още по обхват и интензивност, а ще има и повече разкъсвания и намаления на облачността. В западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, в източната ще остане ветровито.

В края на периода ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. В източните райони ще се задържи ветровито. Дневните температури слабо ще се повишат.