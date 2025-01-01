Министерството на правосъдието обяви начало на процедурата за подбор на кандидат за европейски прокурор от България. Процесът започва на фона на временното отстраняване на настоящия български представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева. Документи ще се приемат до 12 декември в деловодството на ведомството, като подаването може да става лично, чрез упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо.

Подборът ще премине през два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и оглавявана от неговия заместник Стоян Лазаров, включва представители на Министерството на правосъдието, двете колегии на Висшия съдебен съвет и Юридическия факултет на Софийския университет. Тя трябва да предложи три кандидатури, които след одобрение от Министерския съвет ще бъдат изпратени на Комитета по подбора към Европейската прокуратура (EPPO). Изслушванията на европейско ниво са предвидени за началото на 2026 г., а Съветът на ЕС трябва да назначи новия европейски прокурор от България преди изтичането на мандата през юли 2026 г.

Правителството създава комисия за избор на нов европейски прокурор от България

Кандидатите трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи с минимум 12 години юридически стаж, доказана независимост и опит в областта на финансовите разследвания и международното наказателноправно сътрудничество. Изисква се и владеене на английски език – работния език на EPPO.

Какво се случи с предишния български европейски прокурор

Европрокуратурата временно отстрани от длъжност Теодора Георгиева

Теодора Георгиева е първият европейски прокурор на България, избрана през 2020 г. след национална селекция и решение на Съвета на ЕС. През март тази година тя беше временно отстранена от длъжност. От Европейската прокуратура съобщиха, че срещу нея тече административно разследване за евентуални нарушения. Институцията подчерта, че целта е да се гарантира безпристрастността на текущите разследвания и че мярката не предрешава резултата от проверката.

Георгиева заяви, че действията срещу нея са свързани с разследване за предполагаеми злоупотреби при обществена поръчка за газохранилището в Чирен, по което бившият енергиен министър Владимир Малинов е получил призовка за привличане като обвиняем. Тя твърди, че е била заплашвана с компромати, ако делото напредне.

Европейската прокуратура започва разследване срещу българския европрокурор

„Получих заплахи, че ако повдигнем обвинения на бившия министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз”, ще бъдат изпратени компромати до медиите срещу мен. Което се случи няколко часа след съобщението, че е призован, но не се е явил и до момента”, обясни тогава Георгиева.

Името ѝ попадна и в центъра на публичен скандал след разпространени видеозаписи, за които се твърди, че са правени в офиса на Петьо Петров – Еврото. Кадрите, в които се вижда разговор между мъж и жена, доведоха до проверка от българската прокуратура.

Какво се знае за разследването

В официална позиция, от Люксембург обявиха, че започват проверка на българския европрокурор заради евентуални нарушения, но не разкриват конкретни казуси.

На фона на скандалите и временното отстраняване на първия български европрокурор, решението кой ще поеме този пост става още по-важно. Все още не е ясно кои ще бъдат издигнатите кандидатури.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Мандатът на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г