Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планните са от минус четири до два градуса.

От ПСС съветват туристите да използват сините планински маркировки, защото поради покачването на температурите лавинната опасност също се покачва.

От ПСС допълниха, че ски курортите ще работят до края на тази седмица.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидролохия в планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове –с временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, по високите части – предимно от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.