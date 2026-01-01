На провелото се заседание на Националния съвет на БСП социалистите гласуваха доверие на председателя на партията Крум Зарков с 95 "за", 1 "против" и 1 "въздържал се".

"Ще поискам от Националния съвет на БСП вот на доверие, не го ли получа, подавам веднага своята оставка", обяви Зарков на пресконференция след официалните резултати от предсрочните парламентарни избори на 19 април. Той посочи, че ако му бъде дадено доверие, продължава напред и започва процес на обновление в партията.

Пленумът на БСП днес взе и други решения.

На Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП се възлага да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание. А също така и да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия.

Освен това общинските съвети на БСП трябва да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.

На предсрочния парламентарен вот, проведен на 19 април, по данни на Централната избирателна комисия "БСП-Обединена левица" получи 3.017% и остана под четирипроцентната бариера за влизане в парламента.