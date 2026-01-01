Синоптикът НИМХ Анастасия Стойчева прогнозира, че през последните дни на март България ще изпита рязка промяна на времето с обилни валежи и по-ниски температури. По нейни данни, месец март до момента е бил по-студен от нормалното за повечето райони, като температурите в западната част на страната са леко над нормата, докато в голяма част от страната са били около или под климатичните стойности с отклонение до минус 2 градуса.

Що се отнася до валежите, март е значително по-сух в сравнение с февруари, когато количествата надхвърляха 4-5 пъти нормата. През настоящия месец повечето региони от страната са получили между 20% и 50% от нормалните стойности, като само някои части на Южна България и Централния Балкан са получили между 50% и 80%.

Капризите на март: Посрещаме астрономическата пролет със сняг

Циклон, преминаващ през Балканите, ще донесе обилни дъждове и сняг, особено в планините и котловинните полета на Западна България, включително София. В столицата се очакват краткотрайни снежни валежи в събота сутринта, които няма да се задържат дълго. През следващите дни валежите ще продължат, като количествата на места могат да достигнат 35–50 литра на квадратен метър.

Температурите ще се понижат още в началото на април - на около 1500 метра височина се очакват стойности до минус 5 градуса, което ще доведе до възможност за сняг и в по-ниските котловинни райони. След кратко затопляне в началото на седмицата, ново застудяване се очаква около 4 април.

Прогнозата за април до средата на месеца показва, че страната ще остане в по-дъждовен период с температури под климатичните норми, типично за пролетния климат у нас. Обстановката ще се редува - валежи, краткотрайно затопляне и нови студени нахлувания, като по-обилни дъждове се очакват най-вече в западната част на страната, а с отминаването на циклона - и в източните региони.

Температурите през април: От минус 3 до 33 градуса

Според Стойчева, макар и да изглежда, че пролетта ще закъснее, тези валежи са важни за земеделието и природата. В по-високите части ще вали сняг, който при затопляне ще се превърне в вода, увеличавайки количеството, което достига до земята.

Синоптикът препоръчва да се следят предупрежденията за интензивни валежи, макар че към момента риск от наводнения е малък. Височинната карта показва, че застудяванията ще бъдат типични за края на март и началото на април, с редуване на по-студени и по-топли периоди.

