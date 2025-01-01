Реконструираният магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система „Тракиец” край хасковското село Конуш, откриха на специална церемония министър-председателят Росен Желязков, министърът на земеделието и храните Георги Тахов, европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

Правителството изпълнява ангажимента си за правилното, вярното и навременно планиране и управление на водните ресурси. Това каза премиерът Росен Желязков от трибуната по време на официалната част на церемонията.

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов подчерта, че няма как да се развива модерно земеделие без напояване. Той допълни, че по Стратегическия план са предвидени още сто милиона евро, които ще бъдат вложени в напоителна инфраструктура, а до 2028 година инвестициите ще нараснат до над милиард и половина лева, с което напояваните площи в страната ще се увеличат с над 2,5 млн. декара.

До края на годината се очаква започване на нови 35 проекта по стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони. През поливен сезон 2025 година дружеството е доставило водни маси за общо 390 хиляди декара земеделски площи, съобщи изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Кристоф Хансен: Ваксинацията по животните е крайна стъпка, може да окаже негативен ефект

Европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен отбеляза на церемонията, че с изменението на климата в глобален мащаб проблемите зачестяват, а с подобни напоителни съоръжения работата на земеделците се улеснява и с взаимната помощ между Европейския съюз и България те могат да се справят с тези последици. Еврокомисарят коментира пред журнолисти и въпроса за ваксинацията по преживните животни, като отбеляза,че това е крайна стъпка, защото тя може да окаже негативен ефект върху износа на месо. Министърът на земеделието д-р Тахов също коментира, че ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да предложи, и добави, че след анализ на бранша изводите са, че той в по-голямата си част не иска ваксинация.

На журналистически въпрос по повод исканата оставка на министъра на земеделието и храните от браншови организации премиерът отговори, че няма на дневен ред оставка на който и да е министър от правителството.

По темата за търсене на отговорност за трагедията в курорта "Елените" Росен Желязков бе категоричен, че държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая.

По друга от темите на дневен ред - предложените от "Има такъв народ" (ИТН) за промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, министър-председателят коментира, че според българската Конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва. Той допълни, че начинът, по който конституционните текстове и гаранциите за правата на гражданите се интерпретират в законодателството, е въпрос на автономия на Народното събрание.

За договореното вчера мирно споразумение между Израел и "Хамас" Росен Желязков каза: "Приветстваме постигнатото примирие и се надяваме всички заложници да бъдат освободени, защото това беше спусъкът, който детонира тази война".