Инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище „Елените“.

Това стана ясно по време на посещение на министър-председателя Росен Желязков в района, засегнат от наводнението през изминалата седмица.

Днес ще бъдат осигурени 60 000 литра питейна вода от държавния резерв за нуждите на хората в „Свети Влас“ и „Елените“. Това е необходимо заради замърсяването на водата към този момент.

Бедственото положение в района се удължава с още 7 дни.

По-рано днес премиерът присъства на откриването на реконструирания магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система „Тракиец” край хасковското село Конуш. В специалната церемония участваха и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.