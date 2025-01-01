Иззети са документи, свързани с причините за наводнението във ваканционно селище "Елените", при което загинаха четирима души. Документацията е иззета по разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас, съобщиха от държавното обвинение.

Материалите са приобщени към водените досъдебни производства от служители на Областната дирекция на МВР. Документи са иззети от Община Несебър, ваканционно селище Елените, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас, Регионалната дирекция по национален строителен контрол – Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски регион".

Изземването на документацията цели да изясни дали действия или бездействия на длъжностни лица могат да бъдат свързани с настъпилия инцидент. Сред събраните материали са разрешителни за строеж, устройствени планове, оценки и други документи, издадени от посочените институции.

Освен това, в рамките на общонадзорната дейност, прокуратурата е разпоредила проверка на всички издадени разрешителни за строеж в Елените. Ще се установява дали разрешенията са в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и дали обектите са въведени в експлоатация по установения ред.

Кметът на Община Несебър следва да представи заверени преписи, свързани с изменения на подробния устройствен план (ПУП) в района.

При установяване на незаконосъобразни административни актове, Окръжната прокуратура-Бургас ще предприеме действия пред съда за обявяването им за нищожни.