МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от НЗОК, съобщава NOVA. Двете институции провеждат обща акция срещу източване на здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни вредите са сериозни.

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Полицаи и служители на Агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна. Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства.

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Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от НЗОК, а по-късно лекарствата препродавани зад граница. Така не само са източени средства и е ощетена касата, но заподозрените са създали и предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.