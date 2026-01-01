Легендарният футболист Любослав Пенев се очаква да бъде транспортиран от Дрезден в София днес.

Това ще се случи с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град. Засега няма точна информация кога точно ще кацне и в София.

Преди няколко дни стана ясно, че Пенев вече се чувства по-добре след няколкомесечно лечение на тумор в бъбреците и е готов да се прибере в България. Това написа и в соцалните мрежи журналистът Николай Кънчев: "Добри новини за Любо Пенев! Чувства се добре и иска да се прибере в България след три месеца интензивно лечение от рак в Германия! Браво, Любо! Истински боец! Урааа!".

До момента Ел Голеадор се подлагаше на имунотерапия в клиника в Дрезден, където за него се грижеха едни от най-добрите специалисти в Германия.

Лечението на 59-годишния бивш национал ще продължи на родна територия.