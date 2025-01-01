Съпругата на Любослав Пенев призова всички хора, които обичат големия голмайстор, да помогнат с каквото могат, посочва gong.bg.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила - сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България", посочи тя.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев