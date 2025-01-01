Влошеното здравословно състояние на футболната легенда Любослав Пенев предизвика силна реакция в спортните среди и социалните мрежи. Футболисти, бивши съотборници, клубни ръководители и хиляди фенове отправиха своите послания на подкрепа и пожелания за бързо възстановяване, съобщава Gong.bg .

Повод за тази всеобща реакция станаха съобщенията, че легендата на родния футбол Любослав Пенев е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия.

Любослав Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Състоянието на 59-годишния Пенев е сериозно. Лекарите все още работят по уточняване на точната диагноза.

Един от първите, които публично изразиха подкрепа, бе Валери Божинов. Той публикува трогателен пост в социалните мрежи, адресиран към своя бивш треньор и ментор:

„Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб“, написа Божинов.

За съжаление, това не е първият път, в който Любослав Пенев се сблъсква с коварна болест. През 1994 година той бе диагностициран със злокачествено заболяване, заради което бе принуден да пропусне световното първенство по футбол в САЩ, където България постигна исторически успех.

Своите топли мисли към Любо Пенев изпрати футболистът Георги Миланов: „Тренер, както винаги си ми бил пример за борбеност и си ме учил никога да не се предавам, знам, че и ти сега отново ще го направиш и ще спечелиш и тази битка! С теб съм, както и всички хора, които си радвал и мотивирал с успехите си в България и извън нея!“

От ЦСКА също пуснаха съобщение:

От Ботев Пловдив публикуваха свое съобщение в социалните мрежи:

Страници на привърженици и редица клубове също се присъединиха с пожелания за бързо оздравяване към Любо Пенев.