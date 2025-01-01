Изминаха 10 години, откакто ни напусна генерал-майор Нейко Ненов, но споменът за него ще продължи да живее още дълги години в българското офицерство като олицетворение на родолюбие, чест, достойнство и дълг. Това заяви президентът Румен Радев, който днес откри 10-ото издание на възпоменателния тенис турнир „Генерал-майор Нейко Ненов“.

Ежегодното спортно събитие е в памет на българския офицер – бивш командир на Сухопътните войски и заместник-началник на отбраната, и се организира в навечерието на рождението му. В турнира участват както отбори от състава на Въоръжените сили на Република България, така и приятели и близки на генерал Ненов.

Президентство на Република България

Имах удоволствието и привилегията познавам и да работя с генерал Ненов - един от най-доблестните български офицери, който с енергия и всеотдайност мотивираше хората да дават най-доброто от себе си, каза президентът Радев в приветствието си при откриването на спортното събитие в зала „София“.

Президентът посочи, че с много професионализъм и воля генерал Ненов е допринесъл за издигане авторитета на Българската армия не само в страната, но и отвъд нейните предели. „С високия си морал и с достойно поведение през целия си житейски и служебен път той остава в сърцата ни като пример за доблест и за офицерски дълг“, каза още държавният глава.

Президентът посочи, че като енергичен, жизнерадостен и открит човек генерал Ненов е обичал тениса и се е раздавал на корта. Държавният глава пожела на участниците в турнира да играят с устрем за победа, но и със спортсменство – така, както го е правил генерал-майор Нейко Ненов.

При откриването на турнира синът на Нейко Ненов – Станимир Ненов, заяви, че целта на спортното събитие е да не бъдат забравени ценностите, които неговия баща е завещал, както и да не бъде забравен добрият му пример.