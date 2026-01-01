Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от избрания общопрактикуващ лекар. Това се предлага в проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане.

Предложението първоначалният преглед да се извърши от личен лекар ще доведе до намаляване на разхода за кандидатстващите за работа, пише в мотивите към проекта.

С наредбата се определят условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи, съобразно характера на работата, условията на труд и възрастта на работниците и служителите. Наредбата се прилага във всички предприятия и работни места, където се осъществява трудова дейност, независимо от формата на организация и вида на собственост.

Предварителните медицински прегледи се заплащат от кандидатстващите за работа, а периодичните и предварителният медицински преглед на работниците и служителите, които полагат нощен труд, са за сметка на работодателя. Наредбата не се прилага за категории работници и служители като морски лица, работещи с източници на йонизиращи лъчения и други категории изрично уредени в закон или подзаконов акт, за които със закон или с друг нормативен акт са установени специални изисквания за здравословна годност и/или за медицинско освидетелстване. В тези случаи се прилагат съответните специални нормативни актове.

При обработването, използването и съхраняването на лични данни на работниците и служителите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинската им документация, се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

На задължителен предварителен медицински преглед подлежат лицата, които постъпват на работа за първи път; преминават на друга работа при същия работодател или постъпват на работа при друг работодател, когато работата е свързана с вредни фактори за здравето и безопасността и с риск от професионални увреждания; са преустановили трудовата си дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца; полагат нощен труд, преди началото на полагането му, се предвижда още в проекта.

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците и служителите се извършват с цел системно наблюдение на здравното състояние и ранно откриване на изменения в организма на лицето в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес, на професионални и свързани с труда заболявания, и ранно откриване на социално-значими заболявания. На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници и служители през цялото времетраене на трудовата им дейност.

Когато медицинските прегледи могат да се извършват на територията на предприятието, работодателят осигурява подходящи помещения и условия за тяхното провеждане, съобразно изискванията за извършване на медицинска дейност. Времето за провеждане на прегледите се отчита като работно време. Когато е възможно, прегледите се провеждат в рамките на установеното работно време на работника или служителя.

С проекта на наредбата се цели синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с действащото законодателство така, че той да отразява реалната ситуация, съобразно формираните нови социално-икономическите отношения в страната, се допълва в мотивите към предложените промени. Проектът на наредбата цели актуализиране на алгоритмите за медицинско наблюдение в съответствие със съвременните условия и постижения на медицинската наука, както и улесняването на достъпа до квалифицирана медицинска помощ при съмнение за професионална болест. Предвижда се резултатите от изследванията и медицинските прегледи по наредбата да се въвеждат в Националната здравноинформационна система от лекаря, който ги е извършил.