Пожарът, при който загина 56-годишния бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщава БТА.

Откриха бизнесмен мъртъв в дома му след пожар

Сигналът е получен в 04:14 ч. на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът е възникнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя. Когато пожарникарите отишли на място, в една от стаите се натъкнали на обгорялото тяло.

Влдимир Янков се е занимавал с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По последни данни 56-годишният търговец не се е замесвал в скандали, не е имал и сблъсъци с органите на реда. Предстои аутопсия.