Старите асансьори ще бъдат подменяни или ремонтирани при санирането на многофамилните жилищни блокове по втората национална програма за енергийна ефективност.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, която проведе работна среща с представители на бранша и експерти от различни ведомства.

Идеята е освен ремонт на покривите, фасадите, общите части и смяната на дограмата да бъдат обхванати и най-старите асансьори, които са опасни за експлоатация. Предвижда се и строителство на нови подемни съоръжения в сградите, където такива липсват, тъй като според старото законодателство не са били задължителни.

„Идеята не е да имаме национална програма за подмяна на асансьори, а да интегрираме тази дейност в бъдещите програми за саниране, защото в момента променяме облика и модернизираме сградите, но асансьорите остават стари и проблемни. В същото време подмяната им е скъпа дейност за етажната собственост, особено там, където живеят енергийно бедни граждани, затова търсим начин да им помогнем“, подчерта Янкова.

Предложението е преди санирането на блока да се направи оценка на техническото състояние на асансьора и на неговия клас на енергийна ефективност. Там, където се налага само ремонт, ще се предписва такъв, включително с внедряване на механизми за пестене на електроенергия и възможност за захранване чрез фотоволтаични системи. Най-старите съоръжения, които не подлежат на ремонт, ще се подменят с нови.

„Чухме неправителствения сектор, експертите, кметовете и гражданите. Сериозен е проблемът и с липсата на асансьори в блокове, в които живеят все повече възрастни и болни хора, затова предлагаме тези мерки“, добави Янкова. По думите ѝ с модернизирането на асансьорите се цели и да бъде сложен край на инцидентите с паднали и аварирали кабини. Тя даде пример, че в центъра на София има сгради, в които асансьорите са на 100 и повече години.

Предстои да бъдат разработени необходимите технически изисквания, параметри и референтни стойности. „Ще се разработят различни варианти, за да предвидим финансовия ресурс и да проверим дали държавата и фирмите имат капацитет да се справят с тази нелека задача“, коментира Янкова.

Заместник-регионалният министър посочи, че втората национална програма за енергийна ефективност предвижда до 2029 г. с 1,3 млрд. евро да бъдат санирани около 2000 блока в страната. Разчетите сочат, че годишно ще се обновяват около 500 сгради. Отделно се разработват и други програми, които предвиждат саниране на еднофамилни и многофамилни жилища, промишлени и обществени сгради до 2050 г., като целта е да се обнови около 60% от сградния фонд у нас чрез микс от финансови инструменти, европейско финансиране и държавен бюджет.

Според представителите на бранша асансьорите, произведени до 1995 г., са с ниска енергийна ефективност и се налага тяхното модернизиране, тъй като са енергоемки. До 1992 г. в страната са изградени около 90 000 подемни съоръжения. Според данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 11 700 асансьора действат в обществени сгради под неин контрол, а около 74 000 съоръжения са под лицензиран надзор, 80% от които са в жилищни сгради. Според фирмите годишно в страната могат да се ремонтират и изграждат до 500 асансьора.

Сред участниците в срещата бяха експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския браншови съюз, Софийската асоциация на асансьорните техници, Фондация „Асансьорна безопасност“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската асансьорна асоциация и др.