Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.

Кога имаме право на допълнителен отпуск без право на отказ от работодателя

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.

Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв.