Софийският градски съд отхвърли колективния иск срещу Петър Волгин за публикацията му за Народния съд.

Ищците, 41 граждани, наследници на осъдени от Народния съд, твърдяха, че са лично засегнати от публикация на Волгин в социалните мрежи и настояваха за 100 хиляди лева обезщетение.

По-конкретно става дума за частта, в която се прави сравнение, че трябва нов Народен съд особено за онези „ретранслатори на най-мракобесните либерални практики и вашингтонско-брюкселското промиване на мозъците“ и думите на Волгин, че „едва когато тези агенти на влияние изчезнат от публичната сцена, България ще има шанс да развива като свободна държава.“

С решение от 27 август 2025 г. Софийският град съд е отхвърлил иска на ищците. Решението на съда е, че ответникът не е действал противоправно и че обсъждането на исторически въпроси, както и изразяването на мнение по обществено-политически теми не е забранено.

Съдия Биляна Магделинова стига до извода, че: "Да се приеме, че е противоправно публикуването на мнение, с което журналист - политически анализатор, изразява неодобрение от начина, по който се управлява държавата и призовава за промени, би довело до ограничаване на регламентираните в Конституцията на Република България основни права на граждани".

По думтие на Волгин с това „съдът е защитил свободата на словото".

"Волгин винаги е отстоявал страстно свободата на словото и възможността за изразяване. Както преди като журналист от БНР, така и сега като активен евродепутат от партия „Възраждане“, се казва в прессъобщение от офиса на евродепутата.