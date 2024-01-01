„Мис Силикон” Катрин Йорданова, която в началото на януари публикува клип от скъп автомобил, шофиран с 256 км/ч, отново провокира последователите си, предаде NOVA.
Плеймейтка се похвали в социалните мрежи, че шофира с 256 км/ч (ВИДЕО)
Този път тя показа как шофира с превишена скорост в градски условия. Нейни бдителни последователи в социалните мрежи забелязаха, че на предното стъкло на автомобила има стикер „Република България - Народно събрание”.
Припомняме, че предния път „Мис Силикон” се похвали в социалните мрежи, че шофира луксозния си автомобил с 256 км/ч.
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Плеймейтка се похвали в социалните мрежи, че шофира с 256 км/ч (ВИДЕО)
Този път тя показа как шофира с превишена скорост в градски условия. Нейни бдителни последователи в социалните мрежи забелязаха, че на предното стъкло на автомобила има стикер „Република България - Народно събрание”.
Припомняме, че предния път „Мис Силикон” се похвали в социалните мрежи, че шофира луксозния си автомобил с 256 км/ч.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня