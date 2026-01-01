Провежда се мащабна операция по издирване на парапланерист, паднал в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина.

Към момента в издирването е включен екипаж от 24-а авиобаза – Крумово с хеликоптер Bell 206, съобщиха от Министерството на отбраната.

Машината е излетяла в 18:51 ч. от авиобазата.

Военнослужещи от Военновъздушните сили също участват в спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В началото на годината беше открит издирван турист в района на Стара планина, който прекара четири денонощия в заслон на връх Голям Кадемлия.