Седмият ден от кризата с извозването на отпадъците в София започна с нова вълна от доброволци, които се включиха в почистването на засегнатите райони. От сутринта жители на квартал „Крива река“, част от район „Красно село“, събират боклуци заедно с екипи на общината.

Кофите преливат, но усилията за овладяване на ситуацията продължават. Доброволците получават чували и ръкавици от служители на общината на специално обособени сборни пунктове. Техника и помощ са пристигнали и от други градове в страната.

На среща в Министерския съвет по-рано тази седмица премиерът предложи държавна помощ, но от кметството засега отказват съдействие, заявявайки, че очакват нормализиране на обстановката още следващата седмица.

„Когато сме в криза, сме най-обединени“, споделя пред NOVA Георги — един от доброволците, който заедно със съпругата си Марина прекарва почивния ден в почистване.

„Ние живеем тук и стана много мръсно. Страх ни е да не дойдат болести и плъхове. Надяваме се кризата да приключи скоро“, казва още той.

Семейството посочва, че част от проблема идва и от недисциплинирани граждани, които изхвърлят едри отпадъци, въпреки забраната.

„Редовно има врати, мебели, плочки. Аз също съм правил ремонт – викат се контейнери и се изхвърля на определените места. Тук всеки хвърля каквото му падне пред блока и никой не го интересува“, допълва той.

От вчера в двата кризисни района — „Красно село“ и „Люлин“, работят сборни пунктове за доброволци, които помагат да се създаде по-добра организация по събиране и извозване на отпадъците.

Общината призова гражданите да проявят търпение и отговорност, като не изхвърлят строителни и обемисти отпадъци извън обозначените места, докато кризата бъде овладяна.

Доброволците организират събирането на отпадъците, подреждането на чувалите около контейнерите и координират камиони за извозването им.

Доброволец, който е пътувал от квартал "Редута" до "Лагера", споделя: "Градът е на всички и трябва да се обединим, за да помогнем един на друг. Утре може да е нашият квартал", посочи Делян.