Във връзка с проявения висок обществен интерес и множеството запитвания от граждани, изразили готовност да се включат в дейностите по сметосъбиране, Столичната община създава организация за участие на доброволци в текущата кризисна операция по почистване на районите „Люлин“ и „Красно село“, съобщиха от Общината.
Инициативата има за цел да осигури по-добра координация и подкрепа на общинските екипи, които от 5 октомври извършват засилени действия по извозване на отпадъците и поддържане на чистотата в засегнатите райони.
За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват служители на Столична община и Столичния инспекторат. Те ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи.
За район „Люлин“:
Паркингът пред магазин Билла на бул. „Царица Йоана“, до автомивката;
Пазарът на Люлин, бул. „Панчо Владигеров“, в зелената площ срещу фитнеса.
График на сборния пункт:
Петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.;
Събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.
За район „Красно село“:
Паркингът пред магазин Билла на ул. „Софийски герой“, до контейнерите за разделно събиране;
Пазарът Красно село, ул. „Дечко Йорданов“, до спортната площадка зад бл. 185.
График на сборния пункт:
Петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.;
Събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.
Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, включващ указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.
При наличие на данни за нарушения, гражданите могат да подават сигнали на телефони: 0700 17 310, 02 9377 303, или чрез уеб страницата на контактния център на Столична община.
В случай, че имате въпроси по организацията, може да се свържете с контактния център.
Столична община изразява благодарност към всички граждани, които проявяват активност, отговорност и ангажираност към чистотата на града.
Солидарността и сътрудничеството между институциите и обществото остават ключови за гарантиране на чиста, сигурна и добре управлявана столица.