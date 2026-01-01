Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и Съюзът на международните превозвачи (СМП) призовават служебното правителство да задълбочи антикризисните мерки с цел навременното овладяване на инфлационния шок, създаден от конфликта в Близкия изток. С притеснение наблюдаваме увеличаващата се вероятност военните действия да продължат все по-дълго и да прераснат в дългосрочен сблъсък с потенциал да преминат в 2027 г., посочват организациите в писмо до служебния премиер Андрей Гюров и до ресорни министри, получено днес в БТА.

Организациите призовават кабинета в рамките на седмицата да актуализира размера на компенсациите за 50 на сто от консумираната електроенергия при долен праг от 50 евро/мвтч (вместо 63,9 евро/мвтч) в енергоинтензивната индустрия, да изработи национален механизъм за частично компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво на превозвачите, който да бъде финансиран от пропорционално повишените приходи от ДДС върху горивата.

Освен че и двете мерки могат да бъдат изпълнени в рамките на удължителен бюджет, те също са и изпълнение на решението на Народно събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на спешни мерки за ограничаване на икономическите последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Те са таргетирани и прецизни (за логистиката могат да бъдат допълнително калибрирани) по своя характер и се вписват в заявената от правителството линия на действие, смятат организациите.

В края на миналата седмица правителството представи пакет от мерки за около 100 млн. евро във връзка с последствията от кризата в Близкия изток за гражданите и бизнеса.