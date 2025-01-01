Колко алкохол води до 0,5 промила в кръвта и защо дори една бира може да ви изправи пред закона? Според експерти количеството зависи от пола, теглото и времето на консумация, но таблиците показват ясно – само две стандартни напитки могат да направят шофирането незаконно и опасно.

1. Какво представлява „промил“ алкохол?



Промилът (‰) обозначава грамове чист етанол на литър кръв. Например при 1 ‰ — 1 g/L алкохол в кръвта.

2. Превръщане от консумиран алкохол (грамове) към промили



Министерството на вътрешните работи в България дава пример: един литър бира (5 %) съдържа около 40 г чист алкохол (800 г бира × 5 %). Пример:

► Мъж с тегло 80 кг (течности около 56 кг) ще стигне до 0,71 ‰ (40 ÷ 56).

► Жена 55 кг (течности около 33 кг): 1,21 ‰ (40 ÷ 33).

3. Колко „стандартни напитки“ съответстват на определени BAC (‰)?



Една „стандартна напитка“ съдържа между 8 и 20 г чист алкохол според страната; Световната здравна организация използва 10 г като ориентир Wikipedia.

Американският стандарт („standard drink“) се приравнява на около 14 г чист алкохол Wikipedia.

4. Практически ориентири – BAC и въздействие

0,02 % (≈ 0.2 ‰): намалена реакция и зрителна координация

0,05 % (≈ 0.5 ‰): отпадане на координацията, проблем с управление на скоростта

0,08 % (≈ 0.8 ‰): значителни нарушения в концентрацията, краткосрочната памет, възприемането на сигнали Wikipedia

5. Таблица: усреднен BAC според тежест, напитки и консумация (Американски данни)

Консумирани напиткиОчакван BAC (‰)Примерно време за „очистяне“

1 напитка (~14 г)0,2–0,4 ‰≈ 2 часа

2 напитки0,4 ‰≈ 4–6 часа

3 напитки0,6 ‰—

6 напитки1,2 ‰—

Според американски данни:

1 напитка може да доведе до ~0,02–0,04 % (≈ 0.2–0.4 ‰) и отнема около 2 часа за разграждане Verywell Mind.

2 напитки → ~0,04 % (≈ 0.4 ‰), 4–6 часа за разграждане.

3 напитки → ~0,06 % (≈ 0.6 ‰), вече има ясни когнитивни и моторни нарушения Verywell Mind.

6. Сравнение с България — колко бутилирани напитки водят до 0,5 ‰?



Чрез изчислението с 40 г алкохол като база, при мъж ~0,7 ‰, жените над 1 ‰. Това показва, че дори 1 литър бира може да донесе над допустимото за шофиране (в България закономерен лимит е 0,5 ‰ — 0,05 % BAC) Drink Drive Varnapetkovalegal.com.

7. Извод и препоръка

10 г чист алкохол (≈ 200 ml бира 5 % или 100 ml вино) може да доведе до около 0,2 ‰ за мъж около 80 кг.

Две стандартни напитки (~28 г алкохол) могат да достигнат или надвишат законовия лимит в България.

Най-сигурният съвет: ако сте пили — не шофирайте. Точните BAC стойности зависят от тегло, пол, метаболизъм и време на консумация.