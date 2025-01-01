Краят на ноември е, но предколедният дух се усеща все по-силно във въздуха. Столицата ни тази година е изпълнена с празнични събития, настроение и ухае на канела и топло какао.

Още от средата на ноември Немският коледен базар Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia преобрази Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов", превръщайки я в романтично селце. До 21 декември дървените къщички с немски имена ще ни примамват с ароматни братвурсти, сладкиши и греяно вино с канела и карамфил.

Централната сцена на базара ще оживява всеки ден с детски театър, училищни хорове и вечерни концерти, а след 18:00 ч. Дядо Коледа ще гостува на базара и ще радва малки и големи с присъствието и хумора си. Част от приходите ще се отделят за благотворителност, превръщайки празника и в жест към хората в неравностойно положение, посочва БНР.

На 21 ноември празничното настроение с пълна сила превзе и района на Националния дворец на културата със Sofia Christmas Fest 2025. Има сергии на майстори занаятчии и производители на автентични български сувенири. На площада над 40 дървени къщички, виенско колело, ледена пързалка и сцена за концерти ще посрещат столичани и гости на града до края на декември. Край голямата коледна елха ве(е се се носи аромат на бор и на неустоими коледни лакомства, а музиката и усмивките на продавачи и посетители създават усещане за празник и уют.

iStock/Getty Images

С настъпването на първите студени дни Ice Park Sofia в Княжеската градина ще се превърне за поредна година в място за зимни забавления. Голямата Ледена пързалка в сърцето на забързания град се простира на цели около 4000 кв.м. Тук ще можете да наемете кънки за лед и да се спуснете по специалната алея за по-смелите или да изберете тренажорите за начинаещи. А непосредствено до леда ще изникне още един коледен базар с ароматна храна, топли напитки и концерти на любими изпълнители.

istock

Ако търсите оригинални коледни подаръци и артистичен дух можете да посетите и Mish Mash Fest Christmas Edition 2025. Базарът ще се проведе от 12 до 14 декември на Ларгото край античния комплекс Сердика в сърцето на древната ни столица. Организаторите са поканили български творци и дизайнери, които ще предлагат ръчно изработени изделия, керамика, бижута, аксесоари и коледни изкушения за небцето. Ще има също и творчески работилници, музикални изпълнения, както и различни инициативи, които да допринесат за празничната атмосфера на града.

На 14 декември, сред светлините на софийската Коледа, отново отваря врати Christmas Wine Market 2025. Еднодневното събитие ще се проведе в изисканата обстановка на Централния военен клуб. Гостите ще могат да се срещнат с 23 изложители и да опитат общо 200 вида вина от стари реколти и внимателно подбрани сортове. Някои от тях са достъпни само в енотеките на избите. Ще има дегустации и на топ вина от внимателно селектирани вносители от чужбина, както и лимитирани бутикови серии от България.