Заседанието на Министерския съвет ще се проведе днес с начален час 15.30, съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред са включени 31 точки. Сред основните предложения са изменения в Закона за движението по пътищата, както и редица постановления за допълнителни бюджетни разходи и трансфери за 2026 г.

В дневния ред е включено и решение за определяне на състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

Правителството ще разгледа още предложения за промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и Агенцията за социално подпомагане, както и изменения в нормативната уредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.

Сред международните теми са одобряването на меморандум за сътрудничество с германския институт Fraunhofer IPK в областта на интелигентното производство и научните изследвания, подготовката на среща на върха по свързаността в България и участието на страната в международни форуми.

Кабинетът ще обсъди и допълнителни средства за образованието, културата, спорта, отбраната и иновациите, както и финансиране за общините, включително стипендии и възнаграждения за постигнати резултати от труда на директори на образователни институции.

В дневния ред са включени още признаването на Главното мюфтийство като орган за халал сертифициране, освобождаването от визи за граждани на Косово с дипломатически и служебни паспорти и предоставянето на държавни имоти за управление на институции и общини.

Очаква се Министерският съвет да разгледа и предложения за изменение на нормативната уредба в областта на машините, социалното подпомагане, земеделието и въздухоплаването.