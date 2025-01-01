В сутрешните часове на днешния ден валежите в повечето райони ще спрат. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб. Минималните температури ще са предимно между 1° и 6°, в котловините на Западна България до минус 2°, а в София – около 1°.

Облачността над западната половина от страната ще остане значителна с превалявания в планинските райони, като над 1000-1300 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Над останалите райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.

В планините ще бъде предимно облачно със слаби валежи от дъжд, над 1100-1300 метра надморска височина се очаква сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода ще е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.