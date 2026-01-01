11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи във Фейсбук съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

По думите му двама маскирани мъже са извършили палежа. Мирчев посочва, че антените осигуряват връзка със сателитите на компанията SpaceX, които се използват активно и във войната в Украйна.

Депутатът отбелязва, че за инцидента не е имало публична информация от МВР или в медиите.

Мирчев припомня, че само преди дни, по време на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), председателят на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи активно за противодействие на саботажи, свързани с Русия. Според депутата случилото се поставя въпроси за работата на службите.

Сред тях са дали партньорски служби са предупредили за подготвян саботаж на конкретното място, дали българските служби са разполагали с предварителна информация и какви мерки са предприели. Мирчев поставя и въпроса дали появата на полицейски автомобили на мястото в последните часове не е била закъсняла.

Той съобщава още, че заедно с колегата си Божидар Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и Министерството на вътрешните работи. По думите му допълнителна информация ще бъде предоставена в парламента на следващия ден.