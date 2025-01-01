Партия „Има такъв народ“ оттегля скандалния законопроект, с който депутатите настояваха да се предвидят затвор и солени глоби за „престъпления против личния живот“ - като разпространението на лични данни като семейни отношения, интимни връзки или здравословно състояние без съгласието на засегнатото лице.

„На основание чл. 81 от Правилника за организацията и работата на Народното събрание, законопроектът на ИТН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс със сигнатура 51-554-01-178 е оттеглен“, пише в прессъобщение от партията до медиите.

ГЕРБ очаква ИТН да изтегли законопроекта за личния живот

Припомняме, че в законопроекта като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, от ИТН искаха да се смята за сериозно престъпление, а за него да се налагат наказания от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.; в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, да се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата - от 3000 до 8000 лв.

Предложението предизвика бурни реакции в обществото и политическите среди. От „Демократи за силна България“ (ДСБ) заявиха, че промените противоречат на Конституцията и могат да ограничат свободата на словото. Премиерът Росен Желязков коментира, че личният живот е неприкосновен, но начинът на интерпретация на конституционните текстове е въпрос на Народното събрание.

ИТН иска до 6 години затвор и солени глоби за намеса на медиите в личния живот

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е говорил със Слави Трифонов, който му е казал, че ще изтеглят законопроекта, тъй като има текстове, които и двете страни не приемат.

Само два дни, след като беше приет на първо четене в парламентарната комисия, ИТН обяви, че ще оттегли законопроекта. Лидерът на партията, Слави Трифонов, потвърди решението, като подчерта, че ще се преразгледат спорните текстове.