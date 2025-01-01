Поправка в Наказателния кодекс, предложена от партия „Има такъв народ“, беше внесена на 7 октомври и само два дни по-късно разгледана и приета на първо четене от Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси.

ДСБ остро разкритикуваха предложените промени от ИТН за затвор при намеса в личния живот

„Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от 2000 лева до 5000 лева", е записано в предложението на ИТН.

Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на парламента, че предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, ще бъдат оттеглени. Говорих със Слави Трифонов сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме, каза Бойко Борисов. "Сутринта научих, като научих, се обадих лично аз на Слави, за което огромно благодаря, че разбра проблема веднага и го изтегли", отговори Борисов на въпрос проба на общественото мнение ли беше законопроектът. "Предполагам, че не са го прочели както трябва, сега го прочетоха както трябва, и ще го четат така, както трябва", каза Борисов относно това, че депутати от ГЕРБ подкрепиха законопроекта на първо четене в комисия.

Промените предизвикаха бурни реакции!

Премиерът Росен Желязков за предложенията на ИТН: Според българската конституция личният живот е неприкосновен

"Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва", каза премиерът Росен Желязков.

"По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание", допълни министър-председателят. "Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот", каза още премиерът.

БТА

Николай Денков за скандалния закон на ИТН: Предлагат го хора с кариера в шоубизнеса

Законопроектът, внесен от „Има такъв народ“, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години, а това важи както за журналист, така и за обикновен гражданин. Това каза съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична“ България Николай Денков пред журналисти в кулоарите на парламента. Той подчерта, че никъде в закона не става дума за клевета.

БТА / Владимир Шоков

ДСБ също остро разкритикуваха предложените промени от ИТН за затвор при намеса в личния живот.

„Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс противоречат на Конституцията и много международни актове“, заяви в кулоарите на парламента депутатът Атанас Атанасов - председател на “Демократи за силна България” (ДСБ), част от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България". "След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право", заяви Атанас Атанасов и добави, че предложените промени са "пълен юридически абсурд". „Какво означава личният живот на хората? Ако министър-председателят Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли“, коментира Атанасов.

БГНЕС

АПС: Напълно сме против този законопроект

От АПС са напълно против предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие. Напълно сме против този законопроект, защото не може да затворим устите на журналистиката. "Аз не мога да си обясня - ИТН, които казваха и се обръщат винаги към вас като "колеги", защото те се смятат за журналисти с техните предавания и телевизии, в един момент да се окаже, че се обърнаха срещу своите колеги", каза Али на журналистите. Който има проблем с журналистите, има съд, има правосъдна система, добави депутатът.

БТА

ИТН да не внася никога повече законопроекта за промени в Наказателния кодекс, призова Радостин Василев

Искам да призова „Има такъв народ“ (ИТН) да не внася никога повече законопроекта за промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот, каза пред журналисти в парламента лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев. „Сега разбирам, че ИТН щели да го оттеглят, защото Борисов не бил съгласен, а не дадоха и кворум на заседанието днес“, каза Василев. Той добави, че те са изградили шоуто и партията си „на база на гавра с личното достойнство“.

БТА

АЕЖ–България

„Подобна промяна може да се превърне в оръжие за разправа с журналисти, медии и опозиционни гласове, застрашавайки основите на свободното слово в страната“, заявяват в своя позиция от АЕЖ–България.

„Защитата на личния живот е безспорно важна ценност, но тя не е абсолютна. В демократичните общества обществените интереси често имат превес, когато става въпрос за хора, заемащи високи длъжности и разполагащи с публични ресурси. Ако предложените промени бъдат приети, България рискува да се откаже от постигнатия напредък по отношение на свободата на медиите и да се върне към наказателно преследване за обида и клевета“.

„Предложенията, приети от Правната комисия, са точно в обратната посока на препоръките на международните организации за свободата на словото, които имаха мисия в България в края на септември и обърнаха внимание на въпроса за пълното декриминализиране на обидата и клеветата. Тези предложения зачеркват и цялата реформа на тази част от Наказателния кодекс в последните години, когато обидата и клеветата престанаха да бъдат престъпления от общ характер и да се наказват със затвор“.

„От АЕЖ-България категорично се противопоставяме на този опит за въвеждане на брутална цензура, която би довела до нов бум на SLAPP дела срещу журналисти, опозиционни политици и активни граждани“, посочват още те в своята позиция.

ИТН иска до 6 години затвор и солени глоби за намеса на медиите в личния живот

Сиромахов в „писмо“ до Тошко Йорданов и ИТН: В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?

Иво Сиромахов, един от сценаристите в „Шоуто на Слави“ и бивш колега на депутатите от ИТН, публикува отворено писмо до Тошко Йорданов в профила си във Facebook”

"Тошко,

Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.

Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.

В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?

Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?

Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?

За електронно гласуване?

За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?

За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?

Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?

Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

Не ми отговаряй.

Знам отговорите.

И ти ги знаеш."

Правната комисия одобри: Затвор за намеса в личния живот

Членът на СЕМ Габриела Наплатанова също изрази своето недоволство с пост във Facebook.

„Предложението за законодателни промени, засягащи работата на журналистите, подкопава основни принципи на демокрацията, нарушава правото на гражданите да се информират и противоречи на влезли в сила законодателни актове на ЕС като Европейския акт за свобода на медиите, който предвижда допълнителни мерки за защита на журналистите и Анти-SLAPP директивата за делата "шамари" срещу журналисти. По мое мнение тези текстове, които вчера са обсъждани в парламента, трябва да бъдат преосмислени категорично! За мен тези предложения са изненада. СЕМ е част от работната група в Министерството на културата, която обсъжда именно адаптирането на текстовете от Акта за свобода на медиите в Закона за радио и телевизия, за да даде по-големи гаранции за сигурността на журналистите и редакционна независимост на медиите. Надявам се скоро да има изработени конкретни предложения, които да съдействат за подобряването на медийната среда, а не да я влошават“.

Журналистът Иван Бакалов коментира:

"Само да вметна, че ако се приеме внесеният от ИТН закон, който уж предпазва разкриването на личния живот, никога нямаше да видим снимките на спящия Борисов и пълното му чекмедже. И дори, след приемането на закона, занапред няма да може да ги публикуваме. Нито записите за Мишо Бирата, нито "Ти си го избра", нито как Борисов казва "с двеста". Също и каквито и да е снимки, дори на улицата, на които се вижда, примерно Пепи Еврото с Борислав Сарафов. Предвиждат от 1 до 6 години затвор за това, и до 5000 лв. глоба при първо нарушение, после повече. ИТН от антисистемна протестна партия се обявиха за консервативна, а сега станаха мракобесна партия. ПП Може би трябва да се поясни, че снимките от спалнята на Борисов не са за сеир, а да стане ясно, че премиер го посещават разни Мата Хари и го снимат като заспи задоволен. А чекмеджето му е пълно с доказателства за подкупи. За каквито свидителства и Божков".