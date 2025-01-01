Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие.

ИТН иска до 6 години затвор и солени глоби за намеса на медиите в личния живот

Заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание. „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един.

Законопроектът е предложен от народни представители от „Има такъв народ“.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства. Предоставянето на възможността да се прилагат специални разузнавателни средства е породена от динамиката на развитие на комуникационните средства и информационни технологии и необходимостта от осигуряване на адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление, когато те са използвани за неговото извършване, посочват вносителите в мотивите.