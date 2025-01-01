Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс противоречат на Конституцията и много международни актове, заяви в кулоарите на парламента депутатът Атанас Атанасов - председател на “Демократи за силна България” (ДСБ), част от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България".

Правната комисия одобри: Затвор за намеса в личния живот

Вчера парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. Заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание.

ИТН иска до 6 години затвор и солени глоби за намеса на медиите в личния живот

След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право, заяви Атанас Атанасов и добави, че предложените промени са "пълен юридически абсурд".

Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти, влогъри, за разпространяване на информация за личния живот на хората, отбеляза депутатът. „Какво означава личният живот на хората? Ако министър-председателят Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли“, коментира Атанасов.

Трябва да положим всички усилия да бъде съборено в пленарна зала, каза Атанас Атанасов и определи промените като опит за репресия на свободните хора, свободното слово, разпространение и изразяване.

Ако етиката може да се регулира чрез форми в Наказателния кодекс, ИТН след всичко, което са направили в тяхната телевизия, сега нямаше да са в парламента, а в затвора, каза и депутатът Йордан Иванов. Най-малкото Бойко Борисов и Лили Иванова щяха да пуснат сигнали срещу тях. Ще вдигнем шум до небесата и ще сигнализираме европейски институции, ако е необходимо, за да не може да мине напред, заяви депутатът.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.