От ГЕРБ очакват законопроектът на „Има такъв народ“, предвиждащ затвор за всеки, който публикува лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Заявка за това беше направена в петък, но към момента по информация на NOVA проектът за промяна на Наказателния кодекс остава в деловодството на Народното събрание.

Пред журналисти депутатът от ГЕРБ и председател на социална комисия в парламента Деница Сачева коментира, че в разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство за проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане.

СЕМ: Промени в НК застрашават свободата на словото

„Не знам какви действия ще предприемат колегите от ИТН, но действително г-н Слави Трифонов пое такъв ангажимент да изтеглят законопроекта. В нашите разговори с колегите от „Има такъв народ“ стигнахме до извода, че има проблеми, които трябва да бъдат решавани, но те изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане. Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, а това е мнението и на цялата партия, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване свободата на словото“, заяви пред журналисти Сачева.

Законопроектът предизвика бурни обществени и политическа реакции. Лидерът на ИТН Слави Трифов пък обясни, обръщайки се към критиците на идеята, че ще отстоява свободата на словото, „за да можете свободно да изразявате омразата си“.

